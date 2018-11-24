11/24 大福彩、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2018-11-24 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月24日）開獎的第107000094期大福彩、第107000186期雙贏彩及第107000282期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000094期大福彩中獎號碼為「05、10、14、24、28、30、40，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共41注中獎，每注可得4000元；肆獎共912注中獎，每注可得400元；普獎共7399注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注中獎，每注可得10萬元。

第107000186期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、09、11、13、15、17、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共353注中獎，每注可得500元；肆獎共3722注中獎，每注可得100元。

第107000282期今彩539中獎號碼為「01、02、07、31、39」，頭獎摃龜；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共4687注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬1802注中獎，每注可得50元。

第107000282期39樂合彩中獎號碼為「01、02、07、31、39」，四合摃龜；三合共105注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4399注中獎，每注可得1125元。

第107000282期3星彩中獎號碼為「029」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000282期4星彩中獎號碼為「0241」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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