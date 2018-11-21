追查假消息、苦肉計、反栽贓 司法機關責無旁貸

2018-11-21 13:51

［記者楊政郡／台中報導］媒體報導高雄市警方接獲線報，有人在網路放消息要對候選人不利，臉書帳號署名「Wong」的使用者，在臉書留言提到「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，台中高分檢主任檢察官李慶義表示，此類網路訊息真真假假，尤其是選舉期間，多的是反間計的運用，已涉擊犯罪，檢警應深入追查，至少查出發出訊號的伺服器所在，消除民眾疑慮。

李慶義說，這次選舉網路戰是重要一環，而網路又是最容易掩飾身分及立場的平台，可以大耍反間計、苦肉計等計謀，選舉期間候選人打悲情牌、搶救牌都還算合情合理，理性的範疇。

他說，更甚者就是苦肉計、反間計、反栽贓，製造被害事件，站在司法機關立場這類暴力介入選舉事件，如果已經發生了，就當迅速偵辦，找到兇嫌、追出主謀者，但多的是假新聞、假嗆聲、栽贓的訊息，基於選舉的公正性，究竟是真的被害事件，或者是對方陣營的反間計，或候選人自己的苦肉計，都有必要盡速追查清楚，維持選舉的公正，並保護候選人的安全。

有句俗語「咬人的狗不會叫」，今年9月巴西右派總統候選人博索納羅在掃街造勢時，突然遭路人用菜刀刺入腹部，活生生在民眾面前發生。「會叫的狗不咬人」，選舉期間多的是嗆聲要候選人的命，倒底是真是假！要保護候選人安全，也要維持選舉公正性，司法檢調單位責無旁貸。

喜歡這則新聞嗎？還想看更多，歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/