一個無心的舉動 警方發現竟是弟設局搶兄

2018-11-21 11:31

〔記者王捷／台南報導〕簡姓男子做比特幣交易賺了一桶金，這個月初他在交易時被搶，萬萬沒想到親弟就是策畫搶劫的主謀。這個月7日簡男賣出一筆100萬的比特幣，委託胞弟替他收錢，但簡弟一收到錢不到2秒，陳姓搶匪與另外2友人就出現將錢搶走，警方循線調查，發現當時簡弟被搶時，沒有立刻追上搶匪，反而老神在在，這個舉動異於常人，跟監簡弟還發現，他與搶匪竟一同出遊，最後才查出簡弟才是幕後主使，簡兄氣得對親弟提告侵占。

20歲的簡弟，沒有讀書、也沒有工作，平時缺錢就向家人伸手，他疑似向家人要不到錢，又覬覦胞兄的在做比特幣，常有大筆現金入手，加上簡兄交易比特幣時不會露面，都是委託他去執行，因此與女友、死黨策畫一件搶案，打算在簡兄交易時，動手搶親兄。

這個月7日上午，簡兄委託簡弟到市區與向買家收取100萬元的現金，沒想到簡弟一拿到錢，就有2名蒙面歹徒跳出來，搶走100萬元，搶走後又跳回接的小客車逃亡，接著簡弟與女友就到警所報案自己遭搶。

警方獲報後調閱了監視器，發現簡弟被搶後在原地還待了3、4分鐘，一般受害者被搶走大筆現金，會試圖追上歹徒，但簡弟卻老神在在，讓警方覺得他異於常人，且在製作筆錄時，歹徒明明往東逃逸，簡弟與女友卻供稱是往西逃亡，讓警方相當懷疑。

警方幾次跟監時還發現，簡男與陳姓「搶匪」疑似拿著搶到的錢駕同車到墾丁出遊，讓警方確定這件搶案全是簡弟自導自演，簡弟與女友還有陳男落網後坦承犯案，但騙來的100萬元還沒分，全被還沒落網的另外2名歹徒拿走。

簡兄得知親弟就是搶匪，氣得提告侵占，警方也依據竊盜、侵占、詐欺、誣告還有偽造文書移送地檢，同時緝拿在逃亡的2名共犯。

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