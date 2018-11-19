腳踏車不漂亮要修 師傅回一句…慘被毒打

2018-11-19 10:10

［記者楊政郡／台中報導］楊姓男子去年騎了一台腳踏車到西區某腳踏車店，師傅說「哪裡壞了」，楊回稱「腳踏車不漂亮」（台語），師傅說「不漂亮，來裡面買台新的」，竟讓楊認為看不起他，出言恐嚇，又強力握住師傅的手左右猛甩，造成師傅手臂及肩部受傷，法官判楊男3月徒刑，緩刑2年，緩刑期間不得對腳踏車店騷擾。

台中地院判決書指出，楊男（48歲）2017年9月某日，騎腳踏車至隔鄰台中市西區趙姓師傅經營的腳踏車店，欲維修車輛，趙某詢問「哪裡壞了」，楊回稱「腳踏車不漂亮」（台語），趙說不漂亮沒辦法修理，要不要裡面看別台，他就說這是看不起他，師傅說哪有看不起你，楊就開始做攻擊性的語言。

楊男恫稱「你看我沒有，會出事你知道嗎」、「你在這開店很囂張，沒有跟我報備，你開店要小心一點，沒有去探聽我是誰」（台語）等語，而恐嚇趙某，致心生畏懼。

不僅如此，楊男又強握趙某右手掌，強行出力、左右甩動、拉扯趙某身體，而施強暴手段，致趙某右肩及右後背及右胸拉傷等傷害。

雙方事後並未和解，但趙師傅在法庭上仍請法官從輕量刑，他說只要被告不 要再來，不要喝酒、不鬧事，他看起來也不是壞人，希望他能簽切結書，保證以後不再到店裡滋事就好等語，法官依恐嚇及傷害合併判3月徒刑，緩刑2年，諭令緩刑期間不得對該腳踏車店騷擾。