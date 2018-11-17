接到「討紅包」恐嚇訊息 枋寮鄉長候選人丁勇智報案

2018-11-17 16:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選舉逼近，各種選舉奧步也紛紛出爐，屏東縣枋寮鄉傳出選舉恐嚇，自由台灣黨枋寮鄉長候選人丁勇智近日遭人傳LINE訊息「討紅包」，他不向黑勢力低頭，堅決報案。

丁勇智手機週四接到李姓男子傳來「拿不少錢來分散選票我都知道人物證都有」、「拿紅包來我兄第（弟）要吃飯」等語，雖然語意並不明顯，但已讓丁勇智心生畏懼，為端正選風，急忙向枋寮分局報案。

警方原本想向LINE公司商調李姓男子資料，不過，建興派出所資深警員一看到照片及姓名，就認出李男是轄區居民，時常在酒醉後到派出所報案，但內容常常不知所以然，是警方的頭痛人物。

警方請李男到案，他也坦承訊息就是他發的，警方預計函送李男。不過，李男事後還不死心，再傳訊息給丁勇智，只是改口成親人要結婚的討紅包，與之前訊息文意明顯不同。

丁勇智日前在民辦政見暨辯論會時，曾談到自己離婚，是單親爸爸，辛辛苦苦獨自一人拉拔兩個小孩長大，他參選前就已心理建設，會被攻擊他可以理解，但當他知道連小孩都因此被人閒言閒語時，連家人捲入負面攻擊，實在是非常大的污辱，忍不住當場落淚，哽咽直嘆，「選舉不該選到這樣」，呼籲理智的選民在1124站出來，翻轉枋寮。

他強調，自已是清白參選，以清廉為最大參選主軸，因為這樣對枋寮鄉及鄉民才是永續發展、翻轉的最大機會，因此他絕對不會向惡勢力低頭，從自身作起，舉發李姓男子敗壞選風的行徑。