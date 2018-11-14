醉妹粉腿連踹下體2次 警員：我明年還要結婚耶

鄭女倒在地上，卻對著警員下半身連蹬2腿。（記者王捷翻攝）

2018-11-14 23:37

〔記者王捷／台南報導〕鄭姓正妹喝醉後被運匠送到警所，但情緒失控，竟然向林姓警員比中指，當時警員不想計較，豈料鄭女突然大發脾氣，先是揮拳打了林姓警員，接著連踹林員下體2次，讓明年打算與女友結婚的林姓警員痛不欲生，當下就腿軟，忍痛將鄭女銬住後，翌日連忙就醫檢查，還好除了腫脹外，生殖器沒有問題，檢方也依妨害公務起訴鄭女。

鄭女今年9月喝醉後搭計程車，但是因為不斷報錯路、又不肯付錢，運匠只好將鄭女載到派出所交給警方處理。警員引導鄭女到休息室休息，但鄭女疑似誤解自己被逮，相當不滿在警所大聲咆哮，質疑沒酒駕為何還被抓到派出所。

警員安撫鄭女情緒，卻被鄭女比中指，但當時警員不想跟喝醉的鄭女計較，要求她安靜的休息，但是鄭女趁警員在忙時，企圖闖入派出所的員警寢室，林姓警員上前制止，鄭女卻掄拳往林姓警員身上招呼。

還好鄭女不算孔武有力，林姓警員還承受得住，一邊擋住鄭女的拳頭，一邊將鄭女帶到拘留室，豈料鄭女又伸手亂抓、要搶警員身上的密錄器與辣椒水。

正當林姓警員要出手制止鄭女時，下半身突然傳來劇痛，原來鄭女敏捷的連出2腳，往林姓警員的下體踢去，拘留室外的警員聞聲，急忙協助壓制鄭女，並將鄭女依妨害公務罪嫌移送法辦。

對襲警一事鄭女向檢方辯解，她喝醉了所以不曉得事情經過，但檢方查看監視器以及密錄器後發現，鄭女踹完警員，還笑問「踢到哪裡」，要警員去驗傷看看，因此認為鄭女有行為意識，因此對鄭女依妨害公務起訴。

得知鄭女被起訴，林姓警員受訪時說，他希望鄭女以後不要再犯，但被鄭女狠踹那兩下真的讓他招架不住，還有點腿軟，好不容易明年要與女友結婚，隔天馬上去檢查，還好沒有大礙。