保險員性騷擾挨罰 竟辯：女方爭奪保險市場獨占利益而構陷

2018-11-14 12:10

〔記者溫于德／台北報導〕南山人壽崔姓保險員被控私下隔衣抓女同事胸部，並稱讚對方胸部豐滿，事後遭台北市政府認定性騷擾，開罰2萬元；不服的崔藉行政訴訟指出，伸手之前已徵得同意，之所以會挨告，也因對方「爭奪保險市場獨占利益而構陷」，請求撤銷處分。但台北地院法官拒絕採信，判決駁回，可上訴。

判決指，2015年11月24日上午，崔男坐進女同事座車，藉口按摩肩膀，以雙手隔衣方式撫摸女方左胸，隨後稱讚胸部有料「妳也蠻豐滿的」、「借我摸一下」；崔當下雖立刻被制止並要求下車，仍靠在女方肩膀說「讓我親一下」。

崔男經調查後被認定性騷擾，開罰2萬元；但備感冤枉的崔在行政訴訟時雖承認摸胸，卻強調「有先經過女同事同意」，並懷疑對方因「爭奪保險市場利益」，才誣告他，盼法官明察後撤銷原處分。

市府則說，崔男曾承認撫摸女同事胸部，且事發前與被害人關係並不差，沒有任何誣賴的動機，請求駁回訴訟。

法官審理期間參考人壽內部訪談得知，崔男在車內甚至向女同事表示「可以躺下來」，且崔縱然經同意、允許按摩肩膀，但非讓「崔以蠻橫方式右手滑進被害人內衣抓左胸」，加上崔說「借我摸一下」、「讓我親一下」時，口吻輕率，已導致女同事心生畏懼，基於逾越女方允許範圍，認定裁罰無誤。