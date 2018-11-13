淡水紅樹林保護區 驚見白骨浮屍

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-13 14:45

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水紅樹林保護區驚見白骨浮屍，有民眾今天上午10時許前往紅樹林捷運站後方的浮洲抓螃蟹，卻意外發現1具化為白骨的遺體，嚇得趕緊報案，警消獲報，卻因為淡水河漲潮，一度找不到遺體，直到中午退潮，才找到深陷在泥土裡的遺體，警方目前比照失蹤人口名單，並相驗遺體，釐清身份即死因。

警方調查，今天上午10時許，民眾前往紅樹林保護區抓螃蟹，卻意外在林間發現1具遺體，趕緊報案，並向警方表示因為太害怕不敢再多看確認遺體狀況，消防人員派出船艇搜尋，卻遇上漲潮，遺體被河水淹沒，消防人員持續搜救尋找，等到中午退潮後才找到深陷在泥土中的遺體。

警方表示，遺體位於距紅樹林捷運站30公尺的保護區中，因死亡多時，已經化為白骨，無法確認身份，身邊雖然有背包等私人物品，其中卻沒有證件等物，且遺體身陷在泥土中，搬運困難，殯葬業者花費了近1個小時才將遺體裝進屍袋，準備送往殯儀館。

不料，搬運途中又遇到漲潮，警方及殯葬業者被困在浮洲上，只能等消防人員駕駛船艇脫困，警方說，初步勘驗遺體，釐清死因，暫無法排除他殺可能，目前將遺體送往殯儀館，待檢警相驗後釐清遺體身份及死因。