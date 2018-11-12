玩3P還欲求不滿... 少女控2男撿屍輪姦反遭打臉

2018-11-12 00:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕16歲少女小美（化名）控告2名男同事撿屍輪姦，檢方深入調查發現，明明是小美拉住男生牽手摟抱，事後主動大玩3P，還因嫌棄男生的技術很爛，大叫「快一點！」後改以女上男下的騎乘位，事後且說她不滿足還想要，嚇得男生落荒而逃，最後檢方認定無性侵實據，全案不起訴。

小美控訴，林男與陳姓少年和她4月間某日凌晨3點在KTV喝酒唱歌後， 她因酒醉無力自行返家，隔天中午由陳姓少年騎車載她回去宿舍，再返回KTV將林男也載回宿舍後，2人竟乘她酒後意識不清不能抗拒，將她輪姦得逞，陳少並將她裸身躺在床上情形拍照後上傳她臉書，怒控2人性侵。

林男坦承與小美嘿咻，卻堅詞否認涉妨害性自主，辯稱小美原本躺在床上，看見他進門就起身激吻他，讓他有了生理的感覺，2人才脫掉衣褲展開床戰，一開始他採男上女下姿勢，後來小美說他技巧爛透了，乾脆老娘自己來，就變成女上男下的騎馬姿勢，林男射精棄械投降後，小美竟說她還想要，他在驚嚇之餘，小弟弟應聲軟掉，趕緊抓了衣褲便奪門而出。

檢方勘驗KTV門口監視錄影畫面，發現當時小美尚能行走，且尚能以雙手拉扯陳少，並主動牽手、抱住陳少，神色自然，但尚能與林男等人說話，且不需他人攙扶亦能自己行走，足以證明小美指控已不符事實。

林男告訴檢方，與小美床戰過程中陳少都在旁邊，一直用手機拍照，且是用小美的手機。檢方認為，倘若林男趁小美泥醉時撿屍性侵，按常理應會極力隱藏證據，或至少避免讓小美清醒後知道是誰幹的，然而事實卻是林男放任陳少將小美的裸照上傳臉書，如此無異自曝其犯行，根本不符常理。

陳少坦承，小美與林男嘿咻時清醒沒反抗，一直坐在他跟林男身上一直搖，在與林男雲雨時，還大叫「快一點！」、並罵「你技術很爛！」他覺得小美實在有夠騷，才會將裸照上傳臉書，「想要讓她紅」，檢方認為2人並無性侵實據，全案不起訴。