詐團首腦「狗公」等45人在金門、屏東設機房被起訴

2018-11-06 11:58

［記者楊政郡／台中報導］綽號「狗公」的洪姓男子想要詐騙中國地區民眾又不想被中國公安抓走，今年5月在金門及屏東兩地分別設立詐騙機房，分別詐得106萬及340萬元，台中地檢署依加重詐欺起訴及組織犯罪條例起訴洪等45人。

檢察官調查，洪男（47歲）發起、主持詐騙集團，由於經常聽到對中國地區民眾詐騙的被遣返到中國地區受審，要面臨應嚴厲的刑法及惡劣的監獄環境，決定在台灣找據點，先在屏東縣艾米莉亞民宿設立「傑威」機房，設立兩週就有兩人受騙，得款340萬餘元新台幣。

同時期又在金門設立「VIP專屬」詐騙機房，被查獲為止又詐得106萬餘元，今年6月初兩地機房陸續被檢警查獲，金門查獲23人（另有一名未成年人移送少年法庭），屏東查獲22人，兩團都是同一個金主「狗公」。

該集團採統一集中管理，將1、2、3線人員「集中住宿、統一管理」，在金門這一團，警方在4月間掌握嫌犯租屋，設立機房，多次跟監陳姓主要幹部及機房進出人員，出入分子多為年輕人且非金門在地居民，屋外架設多支監視器鏡頭，且1樓均設有鐵門、鐵窗。集團成員平時深居簡出，還有專屬煮飯婆，手機等也要統一保管，採買、購物日用品甚至檳榔，均由專人分配。

檢方指出被告等人還觸犯組織犯罪條例，其中「狗公」及幾位主要幹部居於發起、主持、操縱及指揮犯罪組織的地位，其餘屬參與者，請育令強制工作，另觸犯加重詐欺罪，請加重其刑。

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