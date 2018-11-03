從天花板垂降！癡漢愛慕女消防員 3度入侵宿舍偷拍被逮

2018-11-03 16:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局民生分隊1日傳出27歲男子柯信睿因愛慕翁姓女隊員，異想天開從一旁活動中心天花板侵入，垂降到女隊員宿舍，偷拍浴室、盜拷翁女筆電中照片，想了解翁女生活作息，一名女隊員撞見，衝到樓下值班台求助，柯嫌逃出分隊往觀光街逃逸，被追上的隊員、員警逮捕，依妨害秘密、侵入住居、妨害電腦使用等罪嫌送辦。

海山警分局查獲27歲無業男子柯信睿時，在他身上起出犯案用繩梯、繩索、剪刀、膠帶、隨身碟，在他手機發現偷拍宿舍內廁所、浴室照片，柯男辯稱，因愛慕25歲翁姓女隊員，未料臉書遭她封鎖，才想竊取她電腦中資料，想掌握、關心她近況。

柯男被逮後，承認除了1日被逮，分別10月17日凌晨2時許及10月29日凌晨4時許，透過板橋玉光里活動中心的天花板夾層，爬行到消防分隊女子宿舍天花板內，他供稱2次潛入都是在觀察是否有機會潛入房內盜取翁女的電腦資料。

1日上午11時許，柯嫌再度前往，將繩索綁在天花板夾層內樑柱，垂降方式進入房內，不料有一名楊姓女隊員正在休息，他大膽地繼續操作被害人的筆電，驚醒楊女，楊女質問他是何人，他辯稱找翁女，楊女欲要打電話向值班台確認身分，柯男連忙切斷電話逃逸，楊女驚呼有小偷，隊員聽聞衝出追趕，追逐200公尺後逮住柯男。

柯男被逮後，承認犯行，警方在他隨身碟查獲從翁女筆電盜拷相片等資料，還在他手機發現他偷拍宿舍浴室、廁所空景的照片。