200萬救災車變徐耀昌代步車！ETC鐵證讓苗消防局吞敗訴

法院判決苗栗縣政府消防局，應補繳貨物稅與罰鍰80萬餘元，圖為挪為縣長座車的消防救災指揮車。（資料照）

2018-11-02 11:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾窮到一度發不出薪水的苗栗縣政府，其消防局在2016年初，購入市價200多萬元的消防救災車，不料，同年的愚人節，該車挪為縣長徐耀昌座車，財政部中區國稅局向苗栗消防局補徵貨物稅40萬餘元，加計罰鍰共80萬餘元，苗栗消防局卻提起行政訴訟，宣稱該車是「供縣長專用救災指揮車」，並無移作他用，台中高等行政法院卻認為，這輛車約半年間，行駛通過國道ETC的次數，苗栗縣境內935次，其他縣市高達1516次，顯示此車不是專供消防救災勤務，而是縣長公務車，據此判決苗栗消防局敗訴，可以上訴。

判決書指出，苗栗縣政府消防局於2016年元月，透過廠商購入號稱是「奢華旗艦」的Toyota Alphard進口車，排氣量高達3500西西，消防局在車上裝警報器等設備，改裝為救災指揮車，再以「專供消防救災勤務使用」，向財政部賦稅署申請免徵貨物稅40萬4884元，賦稅署核定後，這輛車於3月31日取得牌照，卻在翌日（4月1日，愚人節）挪為縣長公務車，並將警報器與消防識別標誌全拆除。

《自由時報》於同年5月初接獲讀者爆料，披露救災車挪為縣長徐耀昌座車的爭議，中區國稅局苗栗分局調查屬實，向消防局補徵40萬餘元貨物稅，另以最低「貨物稅條例」等規定，加計一倍罰鍰，共80萬餘元，苗栗縣府消防局提起行政訴訟，聲明撤銷補稅與罰鍰。

苗栗消防局提出16則縣府新聞稿指出，依「災害防救法」等規定，縣長是災害防救最高指揮官，這16則新聞稿可證明，這輛車用於縣長從事災害預防、應變、復原與重建等災害防救相關行程，「專供防救災害使用之餘，兼具公務車使用性質，並未移作他用」，至於警報器與消防識別標誌拆除，是警報器異音、標誌污損，維修時暫時拆下，修妥後已裝回。

台中高等行政法院卻認為，從2016年愚人節（借調日）到當年的10月20日，約半年時間，這輛車行駛國道高速公路，經過ETC的次數共2451次，其中，苗栗縣境內僅935次，其他縣市高達1516次，顯示這輛車經常性行駛高速公路到苗栗縣轄區之外，可證明「非專供消防救災勤務使用」，而是當作縣長公務車，與免貨物稅的要件「專供公共安全目的使用」不符，判決苗栗消防局敗訴，應繳納80萬餘元貨物稅與罰鍰，可以上訴。