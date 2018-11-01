雲林首件現金買票2人收押禁見 檢方：擴大偵辦中

2018-11-01 16:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離九合一選舉投票日只剩23天，雲林檢警昨天查獲轄內第一件現金賄選案，湯男、蘇男2名樁腳涉嫌以一票1000元代價替元長鄉某鄉民代表候選人買票，偵訊時2人坦承不諱，收押禁見，全案由檢察官深入追查中。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，地檢署接獲情資，蘇男涉嫌以一票1000元替某鄉代候選人買票，承辦檢察官傳喚蘇男到案，蘇到案後刻意隱瞞，還企圖誘導警方指向另一名候選人，檢察官認為有串證之虞，聲請羈押禁見獲准。

黃怡華指出，檢方進一步再訊問蘇男，昨天循線傳喚湯姓樁腳到案，湯男坦承是為該名候選人助選拉票，以4000元代價要求蘇男投票支持候選人並協助其買票。

黃怡華說，警方在湯姓樁腳的機車置物箱內查扣該名鄉代候選人的宣傳單十多張，湯嫌供稱錢是他自掏腰包給蘇男，並故意迴避案情且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

黃怡華指出，據了解，湯、蘇家境狀況不佳，懷疑現金是由別人提供，且應不只買4票，並要了解是否為「套餐式」買票，全案由檢察官深入追查中。

黃怡華強調，檢方目前接獲多件賄選情資，都由檢察官偵辦中，呼籲候選人及支持者不要賄選，也歡迎民眾踴躍檢舉，電話0800-024099，05-6336549。