攻擊賴香伶後李明彥囂張要開記者會 柯文哲：已簽拘捕令

台北市長柯文哲（左受訪者）1日出席萬華華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程通車典禮，受勞動局長賴香伶遇襲事件影響，在場的萬華分局局長張素菱（右二）格外繃緊神經。（記者羅沛德攝）

2018-11-01 12:14

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市勞動局長賴香伶昨遭攻擊送醫，嫌犯李明彥至今未落網，還揚言明天將在台北市長柯文哲的競選辦公室召開記者會。對此，柯文哲上午表示，放心好了，檢察官已經簽了拘捕令，一定會把他逮捕到案。

柯文哲表示，（賴香伶遭襲擊後） 市府有做內部檢討，第一點，暴力一定是不對的，第二點，要替賴香伶講話，她是出身勞運、工運界，外面都開玩笑說，台北市勞動局是全台唯一勞動局，所以她對勞工權益算是盡心盡力，但社會上還是有偏激份子，因此對暴力還是要譴責。

另就台北市政府今天上午起加強進出入管制，對於市府東、西、南、北四個主要出入口，都要求員工出入時得配戴證件，側門通道已完全封閉。

柯文哲表示，昨天研究動線後，後來只能暫時這樣做，但政府是服務人民的，所以政府跟人民不互動，要怎麼服務人民？公務員還是要跟民眾互動，所以只在出入口做一些限縮，大概也只能先這樣處理。

另就市府出現維安漏洞，是否會懲處？柯文哲回應稱，這沒有什麼懲處，這要懲處誰？但維安有在考量怎麼改進，第一點就是民從眾出入的地方做限縮。

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