為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東特搜負重王！ 58公斤「佳暮英雄」賴孟傳可背100公斤的人

屏東縣政府消防局特搜大隊支援花連強震救災，6日晚間平安返回屏東。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府消防局特搜大隊支援花連強震救災，6日晚間平安返回屏東。（記者羅欣貞攝）

2024/04/07 10:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕八八風災時協助家鄉霧台鄉佳暮村百餘村民脫困，賴孟傳和其他同村3名青年被稱為「佳暮四英雄」，此次花蓮強震後他以義消小隊長身份跟隨屏東特搜大隊赴災區，並於九曲洞用原住民傳統技能，就地取材自製背負系統，將骨折的男遊客背出，推估該名男子約有70公斤，而精瘦的賴孟傳本人才58公斤，昨晚（6日）他隨隊平安回到屏東，透露平時可以背到100多公斤的人，隊員也說只要任務有需要背人的，都會交給他。

48歲的賴孟傳昨晚回到屏東特搜大隊，談起在九曲洞背傷者的過程表示，「還算很輕啦」，那段路從受困點背到接駁點約1.5公里到2公里之間，全程背負，因為路況不好，當時還有餘震，不斷有落石，走在崩塌間，上上下下，沒有什麼路，要把路徑找出，所以用慢跑的方式背人前進，畢竟不能慢慢的，隨時會有石頭砸下來，用很快的時間不到30分鐘就背到安全的隧道，讓傷者坐上救護車就醫。

賴孟傳曾經在涼山特勤隊服役，他說，1995年自軍中退伍，後來一直待在部落，本來加入南搜，還參與成立台灣原住民防災救難協會，均以防災為主，在一個機緣下，認為自己有一些專長要被運用到，於是在2022年加入屏東縣消防局特搜大隊，目前在部落經營民宿和農場；此次到花蓮災區前，家人有提醒以安全為重，該做的事要做好，顧好自身安全。

賴孟傳談起此次救援表示，搜救的第1天是城市救援，這是搜救隊比較熟悉的領域，第2天的峽谷救援，比較擔心有餘震，落石就跟下雨一樣不斷落下，因此要用跑的避開落石，因為即便被只有拳頭大的落石擊中也是會致命，要先保護自己才能救人，不能造成2次災害，像第2天進入受災最嚴重的砂卡礑步道，兩側都在落石，還要過溪，過程很驚險。

談到在九曲洞就地取材製作背負系統，賴孟傳說，現場有什麼就拿什麼用，他本身58公斤，最重背過100多公斤的人，應該說是小時候部落長者訓練的，以前在部落常要背負採收的愛玉，1包都很重的。

賴孟傳（右一）和特搜弟兄們回到屏東。（記者羅欣貞攝）

賴孟傳（右一）和特搜弟兄們回到屏東。（記者羅欣貞攝）

賴孟傳6日晚間回到屏東縣消防局特搜大隊。（記者羅欣貞攝）

賴孟傳6日晚間回到屏東縣消防局特搜大隊。（記者羅欣貞攝）

賴孟傳平安歸來，一雙兒女等候在屏東特搜大隊迎接他。（記者羅欣貞攝）

賴孟傳平安歸來，一雙兒女等候在屏東特搜大隊迎接他。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮強震》今將撤離335人！已知13死6失聯 土耳其無人機助陣搜尋
2024/04/07 10:18

花蓮強震》今將撤離335人！已知13死6失聯 土耳其無人機助陣搜尋
中橫公路搶通！東段沿途落石多 除疏散災民外仍管制通行
2024/04/07 10:22

中橫公路搶通！東段沿途落石多 除疏散災民外仍管制通行

台積電車程約3分鐘 卡位山海景觀宅
老前輩上場了！棄置多年日本蘇花舊橋緊急救援 鄭明典讚勵志
2024/04/07 10:38

老前輩上場了！棄置多年日本蘇花舊橋緊急救援 鄭明典讚勵志
新加坡籍夫妻仍失聯 搜救人員懷疑也在砂卡礑步道
2024/04/07 09:54

新加坡籍夫妻仍失聯 搜救人員懷疑也在砂卡礑步道

銜接母乳新關鍵 sn-2全面守護寶寶免疫力
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播