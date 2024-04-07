屏東特搜負重王！ 58公斤「佳暮英雄」賴孟傳可背100公斤的人

屏東縣政府消防局特搜大隊支援花連強震救災，6日晚間平安返回屏東。（記者羅欣貞攝）

2024/04/07 10:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕八八風災時協助家鄉霧台鄉佳暮村百餘村民脫困，賴孟傳和其他同村3名青年被稱為「佳暮四英雄」，此次花蓮強震後他以義消小隊長身份跟隨屏東特搜大隊赴災區，並於九曲洞用原住民傳統技能，就地取材自製背負系統，將骨折的男遊客背出，推估該名男子約有70公斤，而精瘦的賴孟傳本人才58公斤，昨晚（6日）他隨隊平安回到屏東，透露平時可以背到100多公斤的人，隊員也說只要任務有需要背人的，都會交給他。

48歲的賴孟傳昨晚回到屏東特搜大隊，談起在九曲洞背傷者的過程表示，「還算很輕啦」，那段路從受困點背到接駁點約1.5公里到2公里之間，全程背負，因為路況不好，當時還有餘震，不斷有落石，走在崩塌間，上上下下，沒有什麼路，要把路徑找出，所以用慢跑的方式背人前進，畢竟不能慢慢的，隨時會有石頭砸下來，用很快的時間不到30分鐘就背到安全的隧道，讓傷者坐上救護車就醫。

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賴孟傳曾經在涼山特勤隊服役，他說，1995年自軍中退伍，後來一直待在部落，本來加入南搜，還參與成立台灣原住民防災救難協會，均以防災為主，在一個機緣下，認為自己有一些專長要被運用到，於是在2022年加入屏東縣消防局特搜大隊，目前在部落經營民宿和農場；此次到花蓮災區前，家人有提醒以安全為重，該做的事要做好，顧好自身安全。

賴孟傳談起此次救援表示，搜救的第1天是城市救援，這是搜救隊比較熟悉的領域，第2天的峽谷救援，比較擔心有餘震，落石就跟下雨一樣不斷落下，因此要用跑的避開落石，因為即便被只有拳頭大的落石擊中也是會致命，要先保護自己才能救人，不能造成2次災害，像第2天進入受災最嚴重的砂卡礑步道，兩側都在落石，還要過溪，過程很驚險。

談到在九曲洞就地取材製作背負系統，賴孟傳說，現場有什麼就拿什麼用，他本身58公斤，最重背過100多公斤的人，應該說是小時候部落長者訓練的，以前在部落常要背負採收的愛玉，1包都很重的。

賴孟傳（右一）和特搜弟兄們回到屏東。（記者羅欣貞攝）

賴孟傳6日晚間回到屏東縣消防局特搜大隊。（記者羅欣貞攝）

賴孟傳平安歸來，一雙兒女等候在屏東特搜大隊迎接他。（記者羅欣貞攝）

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