新興堂金紙鋪爆炸案4死38傷 二審判賠1053萬

五股新興堂金紙鋪大爆炸，釀成4死38傷悲劇。（資料照）

2018-10-30 17:26

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市五股區新興堂金紙鋪，2011年間向萬達公司進煙火，未料卸貨時發生爆炸，威力大到讓民眾誤判為春雷，釀成4死、38傷慘劇，一審新北地院判萬達、桃園市消防局等單位應賠33名被害者1727萬2248元，二審高等法院重新計算後，認為應賠1053萬1212元較為合理。

高院合議庭指出，一審判決計算折舊金額後，判賠一定成數，但未說明理由，經過二審重新精算，認為33名被害者所請求的屋損、物損、車損等，應依實際使用年限予以折舊計算賠償金額才合理，數額較原審認定少。

雖然財損賠償變少，但合議庭認為精神撫慰金部分，一審判賠不足，因此判命增加給付。一來一回後，二審判賠金額較一審少了674萬1036元，仍可上訴。

桃園市消防局2011年間廢止萬達的「爆竹煙火製造許可證書」，卻未積極查扣剩餘煙火，讓萬達有機會在同年4月22日偷賣給新興堂，沒想到卸貨時因為震盪過大，引爆整車火藥，轟隆巨響如雷聲，新興堂香舖負責人陳邱隆、其母陳純美、貨車司機盧錦熹當場被炸死，路過的汽車駕駛林文宏則無辜燒死車內，另有38人受傷。