太熱血！老阿嬤遭撞卡賓士車底 10民眾合力抬起救援

超過10位熱血民眾合力抬車救出阿嬤。（記者許國楨翻攝）

2018-10-25 18:30

〔記者許國楨／台中報導〕太熱血！台中市賴姓阿嬤中午步行經過北屯區一處路口時，被一輛左轉賓士車撞上後竟卡在車底動彈不得，一旁民眾看到後立刻救人，超過10人合力抬起賓士車將阿嬤救出送上救護車，所幸阿嬤僅肢體擦傷意識清楚，沒有生命危險，但也讓直擊過程民眾直說，「超溫暖畫面讓人感動」。

警方調查，這起事故發生在中午12時許，地點在北屯區軍功路二段與軍和街口，當時已經84歲高齡的賴姓阿嬤正徒步走在斑馬線上準備穿越路口，突然被一輛左轉的賓士車撞到，阿嬤倒地後被捲入卡在車底無法動彈，有民眾經過目睹見情況不對紛紛圍上，除趕緊打119報案同時展開即刻救援。

為了救出被壓在車底的阿嬤，超過10位熱血民眾合力抬起賓士車，「一、二、三！」用盡全力將自小客車抬起，「不要放阿！先都不要放」，等阿嬤脫困後眾人才將車輛放下，隨即由趕抵的東山消防分隊救護車接力送往慈濟醫院，初步查看阿嬤肢體擦傷意識清楚，沒有生命危險，但因年邁身體虛弱仍在觀察中。

開賓士車的36歲胡姓女駕駛說，因為該路口正在施工，依照現場義交指示轉彎，一時未注意到行人才撞上；阿嬤丈夫則說，妻子當時正在附近資源回收，不知為何被撞；警方初步研判，女駕駛轉彎時疑被A柱死角遮擋住視線，導致轉彎時未注意釀禍，但確實肇因仍需進一步鑑定釐清。

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