擺爛！吸毒罰錢無刑責 9成毒蟲竟拒繳罰鍰

2018-10-25 13:03

〔記者吳政峰／台北報導〕「毒品危害防制條例」針對三、四級毒品施用者，僅有行政罰，要求參與講習與支付罰鍰，無刑責，這些人只要乖乖上完課、繳完罰鍰就可脫身，雖然法律給他們重生機會，但去年其中竟有高達9成的人擺爛，拒絕繳罰鍰，讓檢警直搖頭！

警政署統計，近5年因施用三、四級毒品而被裁罰的人數均破萬，光計算成年施用的人數，2014年就有2萬641人、2015年2萬3409人、2016年1萬4891人、2017年1萬2753人，而未成年吸食者比例為成年者的一成，危害嚴重。

由於施用三、四級毒品僅涉行政罰，不少人繳納罰鍰的意願低落，法務部指出，繳納率在2010年以前還維持在5成左右，2011年首度跌破5成，來到49.83%，之後每況愈下，2016年僅11.15%，去年向下摜破到個位數，只剩9.62%。

未繳納者則交由行政執行署執行，但2015年度徵起率僅11.72%、徵起金額9391萬4327元；2016年度徵起率低到9.59%、金額8748萬9863元，徵起率超低，法務部研判原因在於，三、四級毒品吸食者年紀較輕、無工作能力、名下無財產可供執行，再加上這類案件均為5萬元以下的小額罰鍰，無法限制住居或管收，讓他們有恃無恐。

而新興毒品也常驗出三、四級品等混和型成份，交互作用的結果下造成致死率居高不下，法醫研究所統計，新興毒品濫用死亡案件數，2012年10案、2013年12案、2014年29案、2015年87案、2016年66案、2017年100案，今年則因厲行「安居專案」，截至8月底的死亡人數降為19案。

施用三、四級毒品目前雖無刑責，但不代表對健康無危害，以眾所皆知的K他命為例，屬中樞神經抑制劑，施用後會產生心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張等生理反應，吸食者的專注力、學習及記憶力受損，並會有幻覺、錯亂、意識模糊、噁心、嘔吐、影像扭曲等症狀，長期使用更會罹患慢性間質性膀胱炎，出現頻尿、血尿問題，需接受膀胱重建手術。

另一知名的「喵喵」則屬中樞神經興奮劑，施用後會出現呼吸困難、嚴重的血管收縮、血壓上升、心悸、心律不整、幻覺、妄想、錯覺、自殘行為，並伴隨記憶喪失、瞳孔放大、痙攣或抽蓄等症狀。

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