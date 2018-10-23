婆婆闖閨房拍照 媳婦動粗被告

2018-10-23 22:41

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓女子長期與婆婆不睦，認為婆婆常擅闖房間，害她從床上驚醒，婆媳關係緊繃，跟丈夫反應也沒效果，連帶影響夫妻感情，去年8月，她又發現婆婆闖房間還拍照，氣憤出手阻止，拉扯時害婆婆擦傷，被告上法院；新北地院依傷害罪，判她拘役7日，可上訴。

據了解，黃女與丈夫結婚後，雖與公婆不同住，但雙方住處僅上下樓之隔，婆婆認為當初有獲得同意，可進屋煮東西、喝水；媳婦則認為，每個人生活作息不同，婆婆沒打過照面進屋，還在晚上11、12點時開門，害她從床上嚇醒，不尊重她的生活方式，甚至曾對她拍桌大罵，婆媳關係緊繃。

黃女向丈夫反應未獲改善，認為丈夫沒盡責溝通，連帶影響夫妻關係，她曾傳訊痛罵丈夫說：「你爸媽、你家人羞辱我，你怎麼不站出來說話」，甚至要求丈夫：「你可以不用再跟我的生活空間有交集嗎？」、「你不要在樓下洗澡…憑什麼你用完浴室，我要打掃你亂擺東西和洗你狐臭的毛巾」、「摸到我都嫌噁心」。

黃女還傳氣話罵：「你煮的爛飯菜，也請不要擺在桌上汙染視線」，最後還說「我要離婚」、「滾出我的生活」等，雙方正式引爆點在去年8月21日，婆婆發現她購買的餐桌、椅子遭媳婦丟掉，進屋拍照，黃女認為婆婆不改作風更加不尊重，在新仇舊恨交織下，動手拉扯致婆婆手臂、手腕擦傷。

黃女辯稱婆婆主動攻擊，她為了避免自己受傷且保護隱私，才握住對方手臂，但法官認為，黃女婆婆只是要拍照並非攻擊，黃女明知抓住對方雙手，若遭遇抵抗，極易導致他人雙手受傷，認定具傷害不確定故意犯意。