普悠瑪出軌釀重大事故 台鐵產業工會揪背後2大元凶

台鐵6432次普悠瑪列車21日在宜蘭縣新馬車站附近出軌翻覆，造成18人死亡、超過百人受傷的重大事故。（資料照）

2018-10-23 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵6432次普悠瑪列車21日在宜蘭縣新馬車站附近出軌翻覆，造成18人死亡、超過百人受傷的重大事故。台鐵產業工會發聲明指出，近年來鐵路線養護人力嚴重不足，卻不斷增開班次，造成檢修時間減少，且因為排班過密，只能簡單進行檢查就繼續值乘任務，對於人員、車輛都會造成極大的負荷，這些都可能是造成事故的背後原因。

台鐵產業工會聲明表示，願逝者安息，希望傷者儘速恢復健康，也相信台鐵局會做最妥善的處理跟照顧。同時靜待調查報告出爐，給社會大眾一個明確的事故原因檢討報告。

產業工會說，近年來台鐵路線養護人力嚴重不足，道班縮編、養護範圍變長，加上台鐵近年來不斷增開班次，列車編組重複運用，造成檢修時間也不斷減少，本來應該好好檢修的車輛，都因為排班過密，只能簡單進行檢查就繼續值乘任務。對於人員跟車輛都會造成極大的負荷。

聲明提到，這些都可能是造成事故的背後原因，也是工會長期呼籲改善的項目，希望在這次事件後政府可以好好處理改善，一定要給民眾一條可以安全回家的路。