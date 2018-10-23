普悠瑪2封關鍵簡訊曝光！ 事發前53分鐘就發現異常

台鐵普悠瑪6432次列車21日下午4時50分出軌翻覆，導致18人死亡、超過百人受傷的重大事故。（資料照）

2018-10-23 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪6432次列車21日下午4時50分出軌翻覆，導致18人死亡、超過百人受傷的重大事故。2封在LINE台鐵一級主管群組內的簡訊顯示，列車從樹林出發後48分鐘，抵達雙溪站時已經發現機車動力故障，計畫在宜蘭站檢修，後來經列檢查修無法修復，計畫在花蓮更換編組。

非營利網路媒體《報導者》援引台鐵內部消息報導，普悠瑪6432次從樹林站出發時控制及監視裝置（簡稱TCMS）警示燈就異常，台鐵卻照常發出，並在事故前53分鐘回報異常。

報導提到，當天下午3時9分在樹林發車後48分鐘，台鐵內部下午3時57分發出第1則簡訊，顯示普悠瑪6432次抵達新北市雙溪站時，已經發現機車動力切斷，晚4分鐘通過雙溪站，沿途行慢，預計晚14分通過龜山站，並在宜蘭站派列檢修。

台鐵內部下午4時34分發出第2封內部簡訊，顯示雙溪站起機車故障沿途行慢，普悠瑪6432次晚14分鐘（下午4時34分）到達宜蘭站，經列檢查修無法修復，宜蘭晚15分開，計畫於花蓮更換編組。

《報導者》引述台鐵內部人士透露，普悠瑪6432次事發前就已經沿途延誤，甚至有主風泵壓力不足影響煞車功能等問題，原本計畫到花蓮再換車前往台東，不料還沒離開宜蘭，就在經過新馬站後發生重大事故。

《報導者》取得的2封在LINE台鐵一級主管群組內簡訊

15：57<台鐵簡訊> 6432次（普悠瑪TED2008）15：57晚4分通過雙溪站，雙溪站起機車動力切斷，沿途行慢，龜山晚14分通過，計畫於宜蘭站派列檢查修。

16：34<台鐵簡訊> 6432次（普悠瑪TED2008）雙溪站起機車故障沿途行慢，宜蘭晚14分（16：34）到，經列檢查修無法修復（需沿途復位），宜蘭晚15分開，計畫於花蓮更換編組。