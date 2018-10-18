遭指控虐新婚妻 麵店遭噴字撒冥紙...

2018-10-18 11:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕王姓女網友在臉書社團「爆料公社」PO文指姐姐被江姓未婚夫帶到嘉義民雄虐打，在網路引發軒然大波，有些人展開肉搜，結果今天凌晨兩點多，江某家位於民雄鄉的麵店，遭人噴字撒冥紙，江家無奈的說「應交由司法釐清，不應該在網路霸凌」。

王姓女網友PO文，指姐姐12日被未婚夫帶到嘉義民雄，隔兩天打電話回家泣說「冒著生命危險打給你們，我不知道我現在在那裡，希望家人可以救她」，但隨即斷訊失蹤。

王女進一步表示，江男15日帶著2名女子及姐姐到戶政事務所登記結婚，晚上就說要退婚，並趕到家中要拿回聘金的金飾，家人也在此時看見失蹤的姐姐全身是傷、歇斯底里，完全不認識周邊的親友。

王姓女網友在「爆料公社」貼文後，網友隨即查出江姓男子身份及其養父經營的麵店，結果今天凌晨就發生噴字撒冥紙事件，麵店帆布上被噴「幹、出來面對、你家死人」，研判是不滿的網友所為。

江父指出，兒子和王姓女友交往論及婚嫁，他很高興，還去貸款100萬元給兒子辦理婚事，訂婚時，雙方家長都很滿意，除訂下11月25日辦理婚宴，小倆口並辦理結婚登記，孰料隔天就離婚，他也感到錯愕。

江父追問為什麼離婚，兒子回說「辦理結婚登記後，女方就要求接管家裡經濟大權，包括房子要登記至女方名下等，因而產生嚴重歧見，才會火速離婚」。

江父說，兒子強調並未對王女施暴，在公說公有理、婆說婆有理的情況下，希望這件家庭紛爭可以交由司法去處理，在事情原委未釐清的情況下，呼籲網友不要再有不理性的作為，造成社會不安。

民雄警分局得知發生噴字撒冥紙事件，也主動進行了解。