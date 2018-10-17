桃園警3槍打死通緝犯 判桃園市府國賠150萬定讞

2018-10-17 18:15

〔記者張文川／台北報導〕桃園市警局楊梅分局永安派出所警員葉驥，2014年追緝通緝犯羅文昌時，開槍擊斃羅男，葉員先前被依業務過失致死罪判處6月徒刑、可易科罰金18萬元定讞，羅的妻小向桃園市訴請國家賠償250萬元，桃園地院今年一月認定警方有35%的過失責任，判桃園市府應賠87萬5000元；高院二審今天改認定，警方應負6成過失責任，改判桃園市府應賠150萬，全案定讞。

2014年2月16日下午3點多，員警葉驥接獲通報到新屋區一處資源回收場追捕羅男，發現他進入車內後立即趨前盤查，羅男卻踩油門、倒車想逃，葉驥要求羅男停車未果且認為有衝撞之嫌，持槍朝他連開3槍，羅男大腿中彈、負傷逃逸，後因失血過多死亡。

刑事方面，法官勘驗監視器畫面，認定當時葉驥站在車門旁邊，並無遭到衝撞的虞慮，卻連續對羅男開了3槍，依業務過失致死罪判處6月徒刑、易科罰金18萬元確定。

死者家屬訴請國賠，求償250萬元，桃園地院一審認定，葉驥在5秒內朝羅男連開3槍，確實執法過當，應負35%的過失責任，因此判賠87萬5000元。

高院二審今認定，拒捕的羅男應自負4成的過失責任，警方與桃園市政府應負6成的 賠償責任。

判決認定，當時葉員站在開啟的車門外，羅文昌的倒車，不會危害到葉員，且當時雙方距離很近，葉員朝羅男腿部射擊一槍後，並未停手，又朝羅男腿部接連射擊第2、3槍，顯然已經逾越逮捕羅文昌的必要程度，違反警械使用條例第6條，導致羅男死亡。