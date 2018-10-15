「美麗華」停車爆糾紛 莽男頭、胸成「凶器」被訴

2018-10-15 16:34

〔記者謝君臨／台北報導〕33歲方姓男子去年駕車至「美麗華百樂園」，在駛入地下停車場時，與跟車的丁姓男子發生行車糾紛，方竟阻擋丁去路，下車至丁駕駛座旁，擅開車門對丁大聲咆哮，並將他拉出車外，丁為求自保拿出手機錄影，卻遭方拍落致螢幕破裂，還被方以頭、胸撞擊受傷；台北地檢署依強制等罪起訴方男。

檢方調查，去年10月3日晚間7點半，方男駕車前往台北市敬業三路「美麗華百樂園」，當時他與跟車在後的丁男依序駛入地下2樓停車場，雙方於行車過程發生糾紛，方盛怒之下竟直接停車阻擋丁去路，接著下車走到丁的駕駛座旁，擅自開啟車門並大聲咆哮，還伸手將丁拉出車外，不讓丁離去。

丁為求自保，拿出手機錄影蒐證，方見狀更為惱怒，伸手欲奪取丁手機，並在丁耳邊大聲咆哮，而後用頭、胸撞擊丁的前額與身體，造成丁前額皮下血腫、疑輕微腦震盪、胸口及左右手臂多處受傷，並用力將丁的手機拍落在地，致螢幕破裂不堪使用，丁揚言報警，方僅回：「報警啊，媽的咧，怎麼開車的」。

丁忍無可忍，報警控告方涉強制、傷害、毀損、搶奪、公然侮辱等罪嫌；檢方調查後，認為方所為已構成強制、傷害、毀損等罪，將方男起訴。

至於搶奪與公然侮辱部分，檢方調查發現，方出手將丁的手機拍落後，曾將手機撿起再放回丁的車內，並無據為己有的主觀意圖，難認構成搶奪；另，丁指控方以「媽的咧」出言辱罵，檢方綜合當時的情況判斷，認為該詞是方一時氣憤、未加思索而發，難認有侮辱丁的故意，也不構成公然侮辱犯行。