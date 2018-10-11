男子渾身血遭丟包「黑道救命醫院」前 畫面曝光！

丟下傷者的過程只有20秒，駕駛座沒有人下車，推測傷者從右後座被抬下車。（記者許國楨翻攝）

2018-10-11 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天凌晨發生驚悚丟包案件，一名渾身是血的男子被人自車內抬出，丟在北屯區一間醫院前，守望相助隊發現報警並通報119，院方同時間接到不明男子來電「ㄟ，你們門口倒一個人！」救護車緊急將傷者送往中國醫藥大學附設醫院急救，因傷勢嚴重陷入昏迷，仍未脫離險境，警方已鎖定特定對象追緝中。

今天凌晨12時許，台中市第五分局水湳所轄內的守望相助隊巡經北屯區中清路時，發現一名年約30至40歲的男子渾身是血，呼吸微弱，倒臥在有「黑道救命醫院」稱呼的全民醫院前方變電箱旁地上，除立即報警並通報119，救護車到場時，全民醫院同時接到不明男子操台語口音來電稱「有人躺在你們門口」即掛斷電話。

消護人員發現傷者身上有多處外傷，疑似被毆傷，緊急處置後送往中國醫藥大學附設醫院急救，男子手腕、腿部有疑似刀傷痕跡，昏迷指數只有3，仍未脫離險境，警方表示，經過濾相關路口監視器發現，丟下傷患車輛從文心路方向沿著中清路行駛，在全民醫院人行道外的變電箱旁放下傷者後迅速駛離。

但因丟下傷者地點並非醫院門口，醫護人員第一時間並沒有發現，直到守望相助隊員看見後才報警，至於丟下傷者的過程只有20秒，駕駛座沒有人下車，推測傷者從右後座被抬下車，但傷者身上僅有一只錶與現金兩千元，沒有任何身分證件，已採集指紋比對釐清身分中。

警方說，經漏夜追查，發現載送傷者的車輛掛著基隆地區的車牌，車上至少有2人，已經鎖定特定對象，朝殺人未遂方向追查，懷疑打電話到全民醫院的男子就是行兇歹徒，唯恐大醫院監視器多不敢亂丟包，才找上全民救人。

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