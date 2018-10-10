暖！高中正妹騎YouBike失衡擦撞貨車 3大叔立刻上前幫忙

高中少女左腳掌被貨車右後輪輾過，立刻有3名大叔上前攙扶，給予關懷。（圖擷取自影片）

2018-10-10 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕新北市1名高中少女8日放學途中，騎乘YouBike行經中和區連城路，因路面顛簸失控衝向貨車，左腳掌被貨車右後輪輾過，事發當下立刻有3名大叔上前攙扶、給予關懷，滿滿人情味令網友直呼「好暖」。

民眾將影片上傳至臉書社團「聯結車、大貨車、大客車、拉拉隊、運輸業、照片影片資訊分享團」，能見1名高中妹騎YouBike行經連城路加油站時，車輪陷入路面金屬縫隙，頓時失去平衡，她連車帶人左傾撞上行經的貨車，少女左腳掌剛好放在貨車左後輪處，瞬間被輾過。

事故發生時，明顯可見少女左腳被壓後痛得無力支撐身體，跟著腳踏車橫倒在路邊，此時旁邊工地工人見狀，立刻跨越護欄上前攙扶少女，1名機車騎士也將車停在旁邊架起中柱，關心少女傷勢，接著另名機車騎士則出手扶持少女，3名大叔幫忙受傷少女的感動不少網友。

許多網友知悉此事後，均感到相當溫暖，紛紛留言指出「那縫隙再不處理，還會有下一台」、「這真的撿到，不然捲進去應該不小條」、「真的燒好香」、「老是挖來挖去，討厭死了」、「這一段交通黑暗期很久了」、「感恩有好多好人」、「不幸中的大幸」。

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