買刮刮樂中獎竟被沒收 身心障礙銷售商嗆：我挑的

2018-10-10 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕有女性民眾昨（9）日晚間10點經過台北市台大醫院外，在身心障礙婦女推銷下掏錢購買公益彩券，不料婦女見她中獎300元竟「沒收」彩券，最後警方到場協助處理糾紛，身心障礙婦女才願意歸還中獎彩券。

民眾將事發經過貼上臉書社團「爆料公社」，她指出，當時與友人在晚間10點經過台大醫院，遇身心障礙婦女兜售彩券，準備掏錢挑選彩券時，這名婦女突稱「幫我挑好了」，民眾付款後，婦女竟進一步說要「幫我刮」，民眾也應允要求。

但身心障礙婦女並未將200元彩券全數刮開，就想要收回自己包包，在提醒之下將彩券上右上角刮開後，雙方發現這張彩券中300元，不料婦女此時竟稱「這我幫妳挑的，我幫你刮的，這是我的」，民眾將彩券收走，婦女竟開始大叫搶劫，民眾於是報請警方到場處理。

警方趕到後，婦女態度依舊強硬，但接著辯稱是要換現金給民眾才會收走彩券，最後在警方勸說下事件圓滿落幕；有台大醫院職員事後向民眾說，這名婦女經常性地有相同情況，因此當地人都不會向她買彩券。民眾希望勿濫用社會對身心障礙朋友的關愛。

許多網友知悉後，均感到相當不齒與憤怒，紛紛留言指出「打人的喊救人」、「貪、詐騙，永遠不會讓你一輩子好過」、「原PO的聲音真好聽」、「可憐之人必有可恨之處」、「我親眼看見她因彩券而與年輕女孩起爭執」、「太惡劣了吧」。

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