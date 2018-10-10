消防員想援交 被騙買23萬元點數存款全沒了

2018-10-10 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕北部一名消防員小王（化名），在交友軟體認識一名年輕貌美的女子，動心加了對方的LINE想多認識，這名女子透露有在兼差援交，小王忍不住和對方相約，沒想到是一場騙局，小王陸續買了23萬元點數後，才尷尬地向警方報案。

據《ETtoday新聞雲》報導，20多歲的小王和在交友軟體認識的女子相約後，到了指定地點，傳了身分證、電話給這名女子，一名聲稱是酒店經紀人的男子，隨後打電話給小王，以保護小姐為名，要小王先到超商買點數。

小王買了3千元點數，男子還不斷要求再度購買，怕引起懷疑，還要小王前往不同超商，欺騙小王，「這只是保證金，小姐到了之後會退錢」，直到小王砸了5萬元，雖然發現有異，但對方威脅若不繼續買，不但無法進行援交，連之前的錢也無法拿回，並口出惡言恐嚇小王，小王因為已傳身分證給對方，怕對方照著身分證上的地址去找他的家人，且自己身為消防員，又因為援交被詐騙，讓他不好意思報警。

小王不斷跑超商買點數，跑到20間左右，23萬元存款都沒了，對方還是繼續要求小王購買，小王束手無策下才終於報警處理，尷尬地向警方坦承自己被詐騙的事實。

警方表示，這是常見的詐騙手法，因為詐騙集團都用流動IP打網路電話，幾乎無法查，並提醒，詐騙集團多用「0266」、「0277」開頭的網路電話號碼，常會操著中國口音、自稱竹聯幫，在電話中恐嚇、威脅，這時民眾只要將電話掛掉就什麼事都沒有。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆