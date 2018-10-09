最大咖火山孝子！ 2年花在她身上近5千萬元

吳男到台中市海派七店消費「煞」到方女，短短2年，花了近5千萬元。示意圖，與本新聞人物無關。（資料照）

2018-10-09 10:35

［記者楊政郡／台中報導］吳男到台中市海派七店消費「煞」到方女，短短2年，不但每月20萬贍養費，還幫她買車、還貸款、購屋、還卡債、買名表等，此部分3458萬元方女辯稱是贈與，檢方採信，吳男也有贈與的意思。但人心不足蛇吞象，另有幫方女父親還房貸浮報202萬、逢甲購屋1000萬、開美甲店200萬，計1402萬元，完全是欺騙他，方女被拘提到案，主動拿出500萬本票供查扣，檢方依詐欺罪起訴。

此案堪稱近年來難得一見最大咖的「火山孝子」，吳男（約60歲、已婚、台商，此案發後家屬對他聲請禁治產）在2015年4月前到台中市海派七店消費，因而認識方女，方女不但臉蛋漂亮、身材姣好，對他相當殷勤，吳男決定每月花20萬元包養，包養期間向吳男撒嬌就有錢，前後兩年花了4960萬元。

其中3件完全是詐騙，2016年5月間撒嬌說她父親為了房貸500萬的事很心煩，吳男拿出500萬給方女，但方父房貸僅298萬，方女中飽私囊202萬；同年6月說要在逢甲買房，才能方便照顧吳男，吳男又拿出1000萬現金給方女，同日方女就把1000萬拿去為自己買養老型保險；2017年2月又說想開美甲店，吳男提供200萬，結果沒開店，而是分成2張定存，存進自己帳戶。此部分1402萬元依詐欺罪起訴。

另外兩人交往期間，除每月20萬包養費，還清償朋友借款20萬、清償方母借款244萬（3次），清償前男友借款20萬、清償方弟弟與女友分手費20萬、給方女定存500萬、買尊爵表49萬、尊爵蝴蝶表150萬、布偶貓2隻16萬、台南市購屋一棟530萬及裝潢家電270萬、國際網購300萬、愛瑪士皮包70萬、香港基金虧損50萬、清償套房貸款170萬、清償信用卡債180萬、購買小客車兩部379萬等，總計3458萬元。此部分檢察官認定是男女交往情願的贈與，無證據證明方女使用詐術。

吳男也說他年紀大了，方女與他交往期間要保障，常說要買東西給她、會吵，他只記得大條的，說她母親有賭債也不知真假他就給錢，只是希望滿足她的需求，是出於贈與的意思。