樂不到1天！宜蘭「佛系測速器」遮視線樹枝剪光了

測速照相機完全拍不到超速的車輛，網友打趣這台測速照相器「你今年可能沒有年終獎金了！」（圖擷取自臉書「爆廢公社」）

2018-10-07 11:32

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉新南路的測速照相桿，因前方路樹枝葉茂盛，相機視線被樹冠遮蔽，有網友發現後將照片放上網，引起熱議，該隻測速桿還被封為「佛系照相機」，不過，宜蘭縣警察局今完成樹枝修剪，還全面檢視全縣60座測速桿，讓相機可不受阻擋繼續執法。

網友6日在臉書社團「爆廢公社」PO出多張照片，路旁測速照相機前方正好有棵路樹，且鏡頭直直對著茂盛樹枝，貼文網友笑稱「這台測速照相器，今年可能沒有年終獎金了！」

還有網友擔心照片曝光後，樹木將會不保，發起搶救笑稱「這樹真偉大，該聯名保護」、「護樹聯盟就要去保護一下！」、「一人一樹救超速」。

不過，網友發文沒多久，宜蘭縣警察局即派員火速前往「修剪」，將遮蔽鏡頭的樹枝鋸斷，讓相機鏡頭可不受阻擋繼續「執法」。

附近農友林智凱認為，今年宜蘭無颱風登陸，加上近日時常下雨，給樹木良好生長環境，樹葉長得太茂盛，才遮蔽到鏡頭。

警方指出，昨天發現貼文後，已全面檢視全縣60座測速照相桿，目前未有視野被遮蔽的狀況，若外來檢測時發生同樣狀況，會再偕同公路轄管單位協助修剪。