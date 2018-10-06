車擋門口無法開店 老闆近看竟是...

2018-10-06 12:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮員鹿路一間自營飲料店，今天上午老闆準備開店做生意，卻見一部車子擋在他的店門前，走近一看卻看該車車頭全毀，車內空無一人，懷疑可能是駕駛酒駕肇事，心虛落跑。

警方表示，該車失控自撞電線桿，駕駛早已「不見蛋」，警方已根據車籍資料聯絡車主，但截至中午為止仍未聯絡上。

飲料店表示，「這樣停車，實在太霸道了！」他根本無法做生意，一個早上的業績都泡湯了。

警方不排除是酒駕肇事，但從報案時間至今天中午，酒精早已代謝一空。