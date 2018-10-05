「妳太漂亮了，我受不了」 色男性侵已故同學姊姊

2018-10-05 13:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕50歲古姓男子是52歲女子小美（化名）弟弟的國中同學，前年小美弟弟過世，古男以祭拜為由，住宿小美住處，明知小美有服用安眠藥睡覺習慣，竟趁她昏睡時性侵得逞，辯稱：「妳太漂亮了，我受不了，只好強來」，新北地院今年3月依乘機性交罪判他3年8月徒刑，今再判他須賠償小美50萬4476元。

檢警調查，古男與小美弟弟是國中摯友，時常到小美住處逗留，前年間，小美弟弟過世，古男才又與小美取得聯繫，去年3月底，古男以祭拜為由，住宿小美住處。不料，古男竟趁小美服用安眠藥昏睡時，性侵得逞，小美早上清醒後，發現自己未著內褲躺在床下，腿部及下體有精液，察覺有異，質問古男，他當場坦承犯行，還反嗆：「我喜歡妳，有錯嗎？」

審理時，古男辯稱，小美當時清醒，同意發生性行為，故意設局讓他跳下去；不過，案發後，小美曾質問古男：「你把我傷成這個樣子」等，古男卻說：「沒有讓妳舒舒服服的」、「妳太漂亮了，我受不了，只好強來」、「我知道啦，啊又把妳強姦了，趁你睡覺，藥吃了傻傻的，把妳做了，早知道以前吃了馬上做了，等那麼久，等到半年！」等語，法官因此認定古男犯行，判他徒刑3年8月。

小美因受不了古男今年起仍多次電話騷擾，聲稱是小美自願與他嘿休，還說小美喜歡吃了安眠藥做愛，致使小美迄今不敢再吃安眠藥睡覺，且須至精神科就診，向古男求償4476元醫療費及80萬元精神慰撫金，共計80萬4476元。

法官考量古男收入，認為精神慰撫金以50萬為宜，今判古男須賠償小美50萬4476元，可上訴。