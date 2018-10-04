洩民眾個資給離職學長牟利 糊塗警稱為報恩

2018-10-04 21:07

〔記者陳慰慈、吳仁捷、陳薏云／新北報導〕新北市永和分局鄭姓警員於樹林分局任職期間，配合已離職的游姓學長，違法查詢2名民眾個資，游男再將個資賣給何姓徵信業者，獲利15000元，新北地檢署今依洩密、違反個資法等罪嫌起訴鄭、游、何。

起訴指出，2016年11月，林姓債主透過網路找到該徵信社，委託時任業務經理的何女，代為查詢2名欠債者的個資及車籍資料，何女接案後，透過「微信」以每筆資料3000元代價，找到游男，游男已離開警界，得知鄭員因積欠綽號「狗兄」網路簽賭版主30萬元賭債且無力清償，遂以此為由，表示若幫他查詢車籍等資料，可代為向「狗兄」說情允分期償債。

鄭員被說服，2016年11月8日及同年11月11日，在辦公室利用公務電腦，登入查詢欠債者個資及名下車籍資料，抄寫下來後交付給游男，游男再將個資轉交給何女，從中獲利15000元，何女再交付給林男用於討債。

去年5月台中檢警偵辦徵信社員工涉嫌勾結員警，取得被偷拍者個資勒索案，警方進行內部全面清查，發現鄭員亦洩漏2筆個資。

鄭員坦承犯行，但未從中獲利，以為只是幫忙離職的游，游未離職前，曾熱心提供許多破案線索，抱著回報的心態調閱個資給他，游男、何女也均認罪。據知，案發後鄭員已被記兩支小過。

樹林警分局表示，鄭員在海山分局偵查隊時涉案，調職樹林分局偵查隊時爆發，當時將他調地調往永和分局，調整為制服行政員警，並列為輔導對象，因非涉及貪瀆，將於判決定讞後，視其有無罪或刑度，再決定給予行政懲處或停職等處分。