電影宣傳結合反詐全國首見 影帝大方分享險遭詐經驗

《無雙》主角郭富城與導演莊克強來新北市警局宣傳，主持人黃子佼開玩笑說像破案記者會。（記者徐聖倫攝）

2018-10-04 22:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕你以為警方宣導都很枯燥？新北市警局今天就請到天王郭富城，講述親身經驗，與警方一同宣導「打擊詐騙」。郭富城今下午於市警局除了宣傳與周潤發合演的電影《無雙》，同時也幫警方宣導「打擊詐騙」，郭天王話匣子一開，就提到自己親身經驗。主持人黃子佼也開玩笑說「今天很像破案記者會」，引起哄堂大笑。

郭富城說，有不明人士打家用電話到他家，宣稱掛號郵件沒有領，機警的郭富城想到自己家裡總是有幫傭在家，不可能會有郵件、包裹漏領，直覺就是詐騙集團所為，直接不予理會，這次險遭詐經驗讓他印象深刻，也開玩笑說自己「很聰明」。

而一同出席的《無雙》導演莊文強私下與警方閒聊時，提到自己先前也被騙，才見完香港警方，今天來台灣幫警方宣導詐騙，實在是與警察有緣。

新北市警局去年度阻詐1億8千7百餘萬元，全國縣市警局位列第一，新北市警局副局長江振茂說，「安全」是市警局對市民的承諾，打擊詐騙是重要的一環，更需國際合作，本邀請到影帝郭富城和導演莊文強一起參與，意義非凡，希望吸引民眾注意，減少被害。