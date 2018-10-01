差7天就滿14歲 怕他兵變初嚐禁果反而害了情郎！

2018-10-01 21:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕李姓男子去年接到兵單，女友為了不讓男友兵變想獻身，提議到外婆家親熱，李男一時凍未條，與還有7天才滿14歲的少女初嚐禁果。少女事後央求母親幫她主持婚事，才說出2人已發生關係並私訂終身；社工得知後通報，李男慘遭法辦。由於少女未滿14歲，無法獲得緩起訴，因此檢方依姦淫幼女罪起訴。

檢方調查，19歲的李姓男子國中時代因家庭欠缺功能，曾被送到育幼院安置，結識了當時年僅11歲的女童，二人在育幼院相互照顧，青梅竹馬。事後二人雖各自回到家庭，仍持續聯繫交往，李男去年2月接到兵單即將入伍，戀情正火熱的2人不想分開，少女也怕男友兵變，因此下定決心私訂終身。

少女滿14歲前一周，帶著李男到外婆家初嚐禁果。少女返家後喜滋滋跟媽媽透露初春情事「我已經跟他私訂終身了，決定非他不嫁」，讓少女母驚嚇不已，直問發生什麼事，少女才一五一十向母親說2人已發生親密關係。

少女母親詢問社工「未滿14歲可以跟男朋友結婚嗎？」社工驚呼「不可以」，甚至得知2人已發生性關係，緊急通報警政系統，要求少女母帶女兒驗傷，並報警處理。

李男到案坦承2人互愛，已有結婚打算，才發生性關係，而少女也向檢警表示不想告老公，其母也表示考慮讓女兒念完書就讓兩人結婚。

檢警認為，少女在未滿14歲即與李男發生性關係，雖2人是你情我願，但情輕法重，檢方衡量再三，日前仍依姦淫幼女罪嫌起訴李男。法界表示，若李男再忍7天的時間，檢方可依職權予以緩起訴處分，給他一個自新機會，但遭到起訴，他就可能就得面臨3年以上、10年以下有期徒刑的牢獄之災。