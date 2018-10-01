欠10萬元還已讀不回 男遭債主開槍射穿右膝

警方拉起封鎖線調查。（記者曾健銘翻攝）

2018-10-01 14:32

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區昨日凌晨驚傳槍擊案，29歲蔡姓男子因積欠33歲卓姓債主10萬元，經多次催討未果，昨日凌晨雙方相約商討還款事宜，未料，卓男一氣之下竟朝對方右膝蓋開1槍，隨即逃離現場，蔡男事後自行就醫後無生命危險，經院方通報後警方鎖定車牌追查，卓男得知自己遭警方盯上，自知難逃法網，昨日晚間8時許帶槍到警局自首。

警方調查，蔡、卓2人為朋友，蔡男在今年7月向對方借貸10萬元，雙方約好上個月28日還錢，但蔡男因無力償還，避不見面，經多次催討未果，讓卓男心生不滿，昨日凌晨跑到蔡男住家樓下堵人，雙方商討無下文，卓男一氣之下竟持手槍朝蔡男射擊，子彈當場貫穿其右膝蓋，卓男隨即搭乘王姓友人的車輛逃逸。

蔡男事後自行搭車到林口長庚醫院治療，院方診斷出為槍傷，立即通報龜山分局大華派出所，再轉報回林口分局，警方擴大調閱監視器，以車牌追人，而開槍的卓男自知已遭警方鎖定，經友人勸說策動，昨日帶著犯案用的槍枝投案。

偵訊時卓男供稱因為不滿對方欠錢，不僅避不見面還「已讀不回」，一時氣憤之下才會行兇，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將他移送法辦。