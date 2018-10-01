逼5歲女童剃光頭、喝尿、口交 變態狼老闆20萬交保

涉嫌虐打、性侵5歲女童，桃園龍潭食品行老闆遭羈押禁見。（記者鄭淑婷攝）

2018-10-01 00:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕注意！涉嫌凌虐、性侵5歲女童的變態狼老闆被桃園地院法官放了，正在新北市板橋出沒！

去年間在桃園市龍潭區經營食品行的29歲男子王榆貿，涉嫌對女員工的5歲女兒剃光頭凌虐、性侵，手段變態惡劣，去年11月被桃園地檢署起訴、求刑20年；王男持續被羈押，羈押期10月1日屆滿，日前向桃園地院聲請具保停押，9月26日開庭後獲合議庭諭知以20萬元交保，限制出境、出海，每周須到居住處的新北市板橋警分局板橋派出所報到3次。

桃園法院裁定指出，合議庭認為王男繼續羈押原因雖仍存在，但考量審理進度及王男羈押期間狀況，認定以20萬元交保金，且對王限制出境、出海及限制住居，加上應於每周一、三、五晚間需到居住處轄區派出所報到，應足以對王男形成拘束力，准予停止羈押。

對此，當初偵辦此案的檢警獲悉後氣憤地說：「這個人做出罪無可逭的暴行，怎麼能把他放了！...萬一又犯案，法官要負責嗎？」法界人士也憂心，王男具特殊性僻好，從經驗上看來，恐有再犯之虞，「讓他交保在外，將造成人心惶惶」！

此案於去年9月爆發，桃檢指揮警方將王男拘提到案訊問後，認為王涉犯加重強制性交罪，且有逃亡、串證之虞，向法官聲請羈押禁見獲准；王男去年11月被起訴後，法官認為有持續羈押必要，陸續於去年11月、今年2、4、6月及8月各裁定延長羈押2月。

桃檢起訴指出，王男聘請單親的女童母親為員工，女童母親去年忙於籌備開設分店，無暇照顧女兒，王男主動稱可24小時代為照料，女童從去年7月8日與他同住至次月27日，卻在店內、中壢區住處幾乎天天被王男涉嫌性侵、猥褻、施虐，遭到百般凌辱。

檢方調查，王男涉嫌剃光女童頭髮，天天要女童磕頭、罰跪、逼喝發臭的尿液、抓頭撞牆、用手機充電線鞭打女童、命令她以狗趴式貼在地面不能睡覺。更誇張的是，王男會趁女童入睡時手淫射精在女童臉上，並在為女童洗澡時用下體摩擦女童臉、身體等部位，並逼迫口交，更用海綿及牙刷刷女童下體凌虐 。

王男落網應訊時一度向檢察官坦承「我就是變態」！被依強制性交、強制猥褻、傷害等罪起訴並求刑20年；據了解，王男羈押在看守所期間，開始聲稱是被冤枉，讓其他受刑人憤怒痛批：「非常不齒！」