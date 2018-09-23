11歲童曾遭獸父性侵 竟仿效雞姦7歲寄養男童

7歲男童遭寄養家庭11歲哥哥性侵。（情境照）

2018-09-23 06:14

〔即時新聞／綜合報導〕台南市一位7歲黃姓男童因繼父管教過當，被社會局強制安置，但朝夕相處的寄養家庭11歲楊姓哥哥曾遭父親性侵，竟也有樣學樣地性侵黃童，一個月高達9次，離譜惡行曝光後，黃童繼父控告社會局，並向台南市政府聲請國賠400萬元。

《蘋果日報》報導，繼父管教黃童極為嚴格，遇有吵鬧或不聽話，就動手管教，次數頻繁被鄰居向社會局舉報，社工介入調查後，於今年3月強制安置，黃童與寄養家庭的楊姓哥哥同一臥室，卻慘遭性侵，還被恐嚇不得張揚。

黃母指控，唯一的兒子3月寄養，到了4月8號被寄養媽媽媽發現性侵情事，2天後才通報社會局，而原生家庭到了5月底才被告知，黃童6月已返回她的身邊。黃母控訴「社會局烏龍評估，害我的小孩受到那麼大的傷害！」

黃童繼父憤怒地說，他動手管教時，都是打屁股，偶爾不小心敲到頭，被鄰居舉報是家暴，他多次抗告，社工卻不採信，安置結果卻害黃童遭性侵。

黃童繼父委託律師聲請國賠，黃童部分求償精神撫慰金200萬元；他與太太各求精神撫慰金100萬。

台南市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任鄭妙君表示，社工是依法申請安置，一切依法處理，目前仍在國賠處理時效內，一切依照程序處理。

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