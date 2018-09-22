進擊的警犬！「忍者」失控 狠咬「小偷」不鬆口

警犬「忍者」飛奔撲咬扮演小偷的警察手臂。（記者張瑞楨攝）

2018-09-22 17:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府與中市警局，結合南屯區13個守望相助隊，今天（22日）下午於萬和國中舉辦「台中市107年推行守望相助工作示範觀摩」，卻發生一件少見的插曲，警民與警犬聯合逮捕小偷的示範中，中市警局警犬隊的咬捕犬「忍者」，可能太興奮或太投入，竟死咬扮演小偷的警察手臂，不理會放開的口令，整整咬了將近5分鐘之久，員警只好將牠邊拖邊拉帶出會場，在會場外脫下防咬的大衣給牠咬，才得以脫困，如果沒有大衣，員警的手臂可能會被牠咬斷。

上述示範觀摩，由南屯區大業里等13個守望相助隊，以及台中市警局四分局等單位聯合舉辦，台中市副市長張光瑤致詞時強調，市長林佳龍很重視守望相助，中市已有234隊里守望相助隊，以及18隊的社區守望相助隊，人數合計達1萬2600人，市府近年積極推動「守望5相助」政策，包括輔導成立守望相助隊崗亭、汰換守望相助隊老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費、放寬守望相助隊年齡限制等，全年共補助各里（社區）守望相助業務達1億8000餘萬元。

這項演練也結合花博，進行「置入性行銷」，其中，最受矚目的還是警犬隊的狗兒，共有四場演練，依序是花博會場有爆裂物，警犬順利找出炸彈位置，以及協助找到毒品，並與警察、守望相助隊查緝毒品，最後一場則是守望相助隊發現小偷，報警轄區派出所，員警請警犬隊派遣警犬支援，在警犬咬捕之下，警察制服竊賊。

不料，這場演練，警犬「忍者」上場前，就顯得有點激動，對著扮演小偷，穿防咬大衣的員警猛吠，演練時牠疾奔躍起，死咬住員警手臂不放，員警躺在地上扭動，「忍者」還是不放口，員警只好把牠拖拉到會場旁，但牠仍不聽命令，不願意鬆口，員警只好把大衣脫下解圍，如果沒有大衣，員警的手臂可能會被咬扯斷。

警犬隊副隊長盧志明解釋說，可能是為了今天下午的演練，「忍者」做太多次的預演訓練，今天上午還加強訓練，導致牠的情緒有點高亢，在尚未登場前，「忍者」就眼露兇光，精神很亢奮，通常遇到這種狀況，會把大衣脫下來丟給牠，讓牠得到這件大衣，就能降低情緒，他強調，「忍者」雖情緒高亢，但不算是失控，牠只是想得到大衣。

「忍者」是中市警局警犬隊創隊成員之一，目前1歲半，是比利時狼犬，也是中市警局警犬隊咬捕犬的示範犬隻。