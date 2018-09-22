袂生牽拖厝邊？他誤踩摔跤 怪罪百貨公司求償123萬

張男逛新光三越百貨公司時，誤踩展示櫃的「DP檯」摔倒受傷，求償123萬餘元敗訴。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

2018-09-22 13:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子前年10月逛台中新光三越百貨公司，於12樓參觀展示櫃位時摔跤，導致嘴唇破裂、左手骨折等傷害，他宣稱是皮鞋陷入展示櫃下方約3.5公分的縫隙而摔倒，向新光三越百貨公司求償123萬餘元，台中地院一審認為他沒有舉證，證明受傷是鞋子陷入縫隙，判決他敗訴，他上訴二審，台中高分院認為，展示櫃的「DP檯」有半個腳印，可證明張男是自己誤踩「DP檯」而摔倒，皮鞋陷入縫隙之說與事實不符，再度判他敗訴，全案確定。

判決書指出，張男於2016年10月12日晚間於新光三越百貨12樓摔倒受傷，事後他求償醫療費7686元、計程車費用8330元，以及懲罰性賠償金1萬6016元、精神慰撫金120萬元，總計123萬2032元，他的理由是通道狹小，不到1公尺寬度，櫃位擺設不當，且展示櫃下方又有寬度3.5公分的縫隙，他的皮鞋陷入縫隙而摔倒受傷。

新光三越答辯說，此通道是方便客人進出展示櫃位的次要通道，不是主要通道，且現場光線明亮，縫隙沒有安全問題，一般人行走時，會邁步而抬高腳掌，鞋尖高度會高於縫隙，不可能發生鞋子陷入縫隙的事故，另外，家具、設備設計多有支撐腳或留有空隙，以利於搬運或美觀，並沒有規定「底部應該填滿」，張男受傷與百貨公司無關。

台中地院一審認為，張男宣稱皮鞋陷入櫃位縫隙而跌倒受傷，卻沒有舉證，百貨公司又否認此說，另外，如果皮鞋陷入縫隙而摔倒，腳踝或腿部應會受傷，張男卻只有上半身受傷，張男說詞不足採信，判決張男敗訴。

張男上訴二審，台中高分院見解與一審相似，並認為警方事後到場採證，在展示櫃的「DP檯」上發現半個鞋印，櫃位服務人員也證述說，此腳印應為張男誤踩所留，由此可顯示張男是誤踩「DP檯」摔倒，皮鞋陷入縫隙之說，與事實不符，再度判決張男敗訴，全案確定，不能再上訴。