南投國道3護欄遭撞斷 給年輕人機會理賠費打8折

南投市華陽路被撞斷的護欄，市公所目前拉上封鎖線警戒，避免衍生意外。（記者謝介裕攝）

2018-09-20 14:41

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市調解委員會今日就華陽路北通橋路段護欄受損糾紛案，首度召開調解會議，兩造經過一番意見交換後，公所體諒肇事李姓男子，獨自在外打拼賺錢不易的辛苦，遂給予8折及1個月償還期的優待，即李某必須在10月20日以前，賠償公所4萬6000元的修建費，雙方始達成和解，該案也順利落幕。

國道3號南投交流道於4年前通車後，雖帶來交通便利，但每逢上下班交通巔峰時間，南投市區交通反而更加壅塞，中央遂斥資10億元經費，開闢4條聯繫南投交流道的延伸道路，華陽路便是其中之一。

不過，今年3月李某駕駛不慎撞斷華陽路北通橋路段3根鋼筋水泥材質打造的護欄，公所限期8月31日以前修復未果後，遂提出調解聲請，今日南投市調解委員會邀集兩造到案，結果李某仍不斷聲稱，有賠償的誠意，但因獨自從高雄前來南投工作，目前經濟能力相當有限，希望公所能從寬處理。

南投市公所主任秘書曾茂榕說，並非公所要與民計較，而是民眾損壞公共設施不賠償，公所若還編列經費予以修復，不但不符公平正義原則，甚至還可能觸犯圖利特定對象之嫌，因此，要求李某必須依照公所工務課估價單賠償5萬6000元，但在調解過程中，得知李某僅25歲，且是從外地前來南投工作，遂決定給予年輕人一個機會，幾經商討雙方達成「8比2」分攤護欄修建費的比例，也展現公所人性化的一面。