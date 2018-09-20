接掌調查局首務 呂文忠：查賄、嚴查境外勢力介入及假訊息

調查局今舉行卸、新任局長交接典禮，由法務部長蔡清祥（中）擔任監交人，卸任代理局長林玲蘭（左）將印信交給新任局長呂文忠（右）。（記者黃耀徵攝）

2018-09-20 11:34

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今早舉行新任局長呂文忠就任典禮，呂文忠是繼法務部長蔡清祥之後，第二位檢察體系出身的局長；呂文忠今天交接典禮後受訪表示，9合1選舉將於11月24日投票，目前查察賄選、防止境外勢力介入，以及調查涉及危害國家安全的假訊息等，都是調查局現階段主要任務，他一定會全力以赴。

呂文忠表示，調查局主要負責國家安全的維護及重要犯罪的調查，這是一項非常艱鉅的任務，他接受這樣的工作，一定會全力以赴達成任務；另外，假訊息如果涉及到危害國家安全與社會秩序，也是調查局的職掌之一，一定會全力蒐集調查，提供給相關的機關辦理。

呂文忠說，9合1選舉在11月24日投票，離選舉投票日剩下兩個多月，選舉查察的工作是現階段最重要的任務，會請全體同仁加強各項賄選情資的蒐證，尤其針對有可能的境外勢力介入加強查察。

法務部長蔡清祥今致詞則表示，他在擔任調查局長任內，承辦興建綜合科學園區計畫，預定在位於新北市中和的調查局北部地區機動工作站旁的腹地興建科技大樓，未來落成後，包括調查局科學鑑識處、新北市調查處及北機站等單位都能遷入，目前第三階段仍在進行，希望呂文忠在今年可以完成。

蔡清祥說，司訓所第24期結業的呂文忠，學經歷歷練完整，曾擔任士林、桃園、板橋等地檢察官，也曾任法務部法醫研究所代理所長、宜蘭地檢署檢察長、法務部法制司長，去年剛從法制司長調升行政執行署署長，任內積極舉辦稅務拍賣會，提升行政執行署的能見度和執行效率。

呂文忠今致詞時提及，法務部長蔡清祥今年7月16日就職時，曾針對調查局業務推動提出2點指示，第1點是重大犯罪調查與國家安全維護並重，不可偏廢，更應相輔相成，尤其防範境外敵對勢力滲透更是責無旁貸；第2點是要求希望調查局、廉政署能本著成功不必在我的精神，在面對貪腐案件時，去除本位主義，落實合作協調機制，他也會依照部長所指示的方針確實落實執行。

呂文忠今天也在致詞時也特別感謝行政執行署的同仁，在他擔任行政執行署署長期間的努力，呂文忠指出，行政執行署成立17年多的期間，為國家徵起5251億元，遠遠超越法務部17年法定預算總額的4500億元，累計徵起金額可以蓋超過8棟台北101大樓，他有幸曾與行政執行署的同仁一起打拚，以行政執行署為傲。

今天的交接典禮，包括國安局副局長陳國恩、司法院秘書長呂太郎、檢察總長江惠民、法務部常務次長張斗輝、台北地檢署檢察長邢泰釗，以及歷任調查局長廖正豪、葉盛茂、王榮周、王光宇等人均出席觀禮。

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