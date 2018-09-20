LINE瘋傳10/1號起取締吸菸、使用手機 交大：早就開始

最近在網路瘋傳的交通新罰則訊息。（記者許國楨翻攝）

2018-09-20 10:32

〔記者許國楨／台中報導〕最近在LINE群組瘋傳一則標題為「10月1號開始」、「只要拿出手機-有打沒打，只是看看而已，只要拿出來就會開罰單，一次1000元」這樣類似的交通新罰則，因假訊息充斥，台中市警局交通大隊幾乎每天都會接到10以上民眾電話詢問真偽，交大今天表示，事實上除了實施日期和一些罰金有誤外，其他都是真的啦！

該則瘋傳的訊息內容為「10月1號開始，1、汽機車不管是在行進間或是停紅綠燈時，只要拿出手機-有打沒打，只是看看而已，只要拿出來就會開罰單，一次1000元，要打手機請停靠路邊再打。 2、汽、機車只要抽菸（只要有點燃）就開罰600元，要是菸蒂一落地罰4500元，以上10月1號開始實施。請注意！」

交大今天表示，該訊息除法規實施日期和部分罰金數目有誤，其餘內容都是真的，因為這規定自從2013年1月1日就開始實施了！且正確內容按「道路交通管理處罰條例」第31-1條，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3千元罰鍰；機車駕駛人行駛道路有上述相同行為者，處新台幣1千元罰鍰。

另汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全行為者，處新台幣6百元罰鍰。

交大表示，這兩年每到9、10 月間這段期間，LINE就會瘋傳這則訊息，讓民眾誤以為是新的交通罰則規定，提醒民眾不只邊開車、騎車抽菸會開罰，抽完菸隨手丟棄菸蒂，若經舉證向環保局檢舉，可再依廢棄物清理法開罰1200至6000元罰鍰。