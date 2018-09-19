老嫗種菜燒雜草 不小心燒掉一座工廠和民宅

2018-09-19 13:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓老嫗在他人閒置的空地種菜，去年9月她清除雜草後，放火焚燒雜草堆，卻引起大火，將一座工廠鐵皮屋燒毀，並波及一處民宅局部焚燬，老嫗堅稱她燒完雜草後，用土蓋在灰燼上，還潑水澆熄殘火，不過，台中地院依消防局鑑定報告與氣象局的風向觀測，還有目擊證人的供詞，認定是老嫗疏忽沒有確實撲滅餘火，依失火燒毀建築物罪判處徒刑4月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，王姓老嫗閒暇時在閒置空地種菜，去年9月13日適逢颱風來襲，她上午10時許清理雜草後，用打火機引火焚燒雜草堆，卻沒想到風勢很強，中午12時50分引發火災，火勢先引燃附近樹木，再延燒到一家企業社的鐵皮廠房，之後再波及一棟民宅，火勢竄燒1個多小時，於下午2時許才被消防局撲滅。

老嫗不否認焚燒雜草，但她辯稱火警距離她焚燒雜草，相隔約2個小時，火警與她無關，且她燒完雜草後，用土覆蓋餘燼，還用水澆熄殘火，不過，消防局鑑定的起火點，就位於她燒雜草之處，證人也說，起火點位於老嫗燒雜草之處，風向資料又顯示，老嫗燒草位置，就在被焚燬工廠與民宅的上風處，據此認定老嫗疏忽，沒有熄滅殘火就離去，導致火災焚燬建築，判處徒刑4月，可易科罰金12萬元。