少棒隊助理教練性侵8男童、逼看A片自慰 判13年定讞

2018-09-17 15:22

〔記者張文川／台北報導〕5年前，高雄市某國小少棒隊19歲王姓男助理教練，多次利用教練權威，藉機猥褻、性侵8名隊員男童，強摸下體、逼迫口交，甚至喝令男童邊看A片邊「打手槍」，最高法院認定他對8童犯下30次加重強制性交、猥褻罪，將他判刑13年定讞。

王男現年24歲，他高中畢業後到該國小擔任少棒隊助教，2013年8月任職，判決指出，由於小球員必須集體住宿在校內宿舍，由他陪宿管理，他經常半夜摸黑伸鹹豬手，偷襲撫摸熟睡中的男童下體到對方「硬起來」，有男童被嚇醒，看到是教練而不敢出聲反抗，只能試著撥開教練的手或縮起身子閃避。

王男之後愈見大膽，爬到隊員床上強押男童的頭幫他口交，或自己替男童「吹喇叭」，甚至在球隊集合晨操時，趁機襲擊球員私處，若遭抗拒，就公然威脅：「你給我小心一點！皮繃緊一點！」還有數名男童指控王男在宿舍放A片，命令男童邊看邊自慰直到「射出來」。

隊員都敢怒不敢言，屈從教練淫威，連討論都不敢，直到隔年3月校隊出去打比賽，有隊員和其他球隊球員聊天時，開玩笑說打輸會被教練「摸小鳥」，醜聞才逐漸傳了出去，高雄市教育局陸續接到投訴，介入調查屬實，報請檢察官偵辦，查出有9名男童受害，法院歷審都認定被害人有8人、共30次犯行。

王男起初辯稱「只是跟球員玩鬧、打成一片」，一度被收押，之後才坦承非禮8名男童，一審認為他已和被害男童和解，願意賠償，判刑13年；王男認為判太重，上訴二審，二審法院發現他遲不支付賠償金，未見悔意，不值得減輕其刑，維持原判；最高法院認同二審判決，今駁回上訴確定。