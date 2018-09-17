櫃姐偷吃人夫被活逮躲車上 討論滅證忘刪行車紀錄器

高女與劉男在車內商討如何滅證，卻忘了刪掉行車紀錄器檔案。（資料照）

2018-09-17 00:39

〔記者吳政峰／台北報導〕高姓櫃姐去年在臉書理財社團認識劉姓男子，相約摩鐵見面，沒想到才從房間開車出來，就被劉妻攔下，求償百萬元，雖然高女堅稱到摩鐵是要討論股票明牌，但台北地院發現行車紀錄器錄到她大叫「哎呀慘了」、「她怎麼會知道」，因此認定她知道劉男為有婦之夫，日前判賠30萬元。

高女在百貨公司擔任櫃姐，去年為了了解股票，加入了一個臉書理財社團，因而結識臉友劉男，相談甚歡，去年11月間，劉男以報股票明牌為由，約高女見面。

劉男開車載高女，表示談論股票應找一個安靜的地方，建議到摩鐵最佳，見高女沒有反對，便咻一下就滑進摩鐵，1小時34分後結束，沒想到車子才開出大門口，劉妻就現身攔車，要兩人下來面對。

兩人不但不下車，還把自己反鎖車內，行跡詭異，僵持許久才妥協，高女堅稱只與劉男聊股票經，絕無踰矩行為，且不知道劉男已婚，但劉妻不相信，提告求償100萬元。

法官調閱行車紀錄器，赫然聽到驚人事實，原來高女與劉男自囚車內、拒絕下車解釋的當下，是在車內商討有無法衛生紙團沖入摩鐵馬桶、如何刪除雙方手機帳號和對話紀錄等情事，並決議「絕對不承認一切」。

而高女自稱不知劉男已婚，但車子被劉妻攔下那一刻，她卻尖叫「哎呀慘了慘了」、「唉...她怎麼知道？」、「怎麼辦」，法官認為不符合正常人的反應，因而認為高女確實侵害劉妻的配偶權。

法官考量劉妻是留美學士，協助老公經營管理公司，名下財產約1500萬元，高女是百貨公司櫃姐，財產約170萬元，審酌雙方財力相差9倍，認判賠30萬較適當；全案可上訴。