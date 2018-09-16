受困深山12天奇蹟獲救 翁：見到救難員差點下跪

消防隊員將受傷的黃姓老翁吊掛下山。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-16 17:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕新竹縣黃姓夫婦12天前到苗栗縣南庄鄉向天湖遊玩，倆人循光天高登山口入山，但卻就此失聯。隔日女兒就焦急報警，救難隊員連日搜山卻一無所獲，未料今早附近養殖場工人在距離5座山頭遠的溪谷發現夫婦倆，黃姓丈夫左腿骨折，但意識清楚，苦撐多日終於獲救，激動表示「看到救難隊差點下跪」。

67歲黃姓丈夫與65歲徐姓妻子12天前搭乘台灣好行自竹南火車站至向天湖遊玩，倆人身著輕裝無登山裝備，逕自至光天高登山口入山，但卻就此失聯。

苗栗警消動員大批人力於山區搜尋，頭份警分局長賴銘助更陪同家屬攀登陡峭險峻山路，但山區支線眾多且多峭壁，再加上連日大雨增添搜救難度，多日來一無所獲，救難隊於9日停止搜救，家屬也抱最壞打算，警消也直言恐凶多吉少。

今早黃姓夫婦兩人奇蹟在小東河溪谷被發現，黃男表示，看到人影大聲呼救終於盼到希望，見到救難隊員讓原本緊繃的心情如釋重負，「只差沒下跪道謝」。而黃男雖骨折，但無大礙，妻子身體狀況良好，尚能自行步行下山。

救難隊員表示，黃姓夫婦上山後遇到叉路口，兩人意見分歧，丈夫堅持往上走，不料竟越走越遠，偏離步道。兩人12天來以香蕉、芋頭、山蘇果腹，渴了就喝山泉水或雨水，遇雨則躲在樹下，入夜後則在坡邊空曠處依偎取暖入睡，一路翻山越嶺苦尋出路，還得擔心毒蟲猛獸，吃盡苦頭。

原本幾乎放棄希望的女兒更是喜出望外，直言這幾天心情非常煎熬，原以為再也見不到父母，如今卻傳來天大好消息，讓她激動地不斷向救難隊員致謝。