八旬翁想不開 繩索綁橋墩跳山路上吊身亡

2018-09-15 18:07

［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區的碧山路上，今天下午發現一起輕生意外，家住山下的八旬林姓老翁，疑因中風多年，行動不便，只得靠著電動車代步車外出，今天下午有民眾行經碧山路半山腰時，發現一部電動車停在山路旁，上前發現有繩索綁著路邊護欄下垂，仔細一看，驚見老翁以此上吊的方式輕生，消防局救護員初步檢傷發現，林翁屍體已僵硬，似乎死亡多時；家屬據報趕上山，表示可能是久病厭世，警方將請示檢察官後移置遺體，明天在會同法醫相驗。

消防局119勤指中心今天下午3時33分據報，位於北市內湖區碧山路，也就是066號路燈桿的對面，有民眾吊在山路邊的護欄，急須救護，立刻派出水箱車2輛、特種車1輛、救護車1輛共8名救難救護人員前往，發現有名年約80歲男子，疑似上吊，明顯死亡。

警方到場調查，發現林姓老翁將寫著自己姓名、聯絡電話的紙張，去電詢問，循線找到住在內湖路三段的家人，親友難過地說，林翁因為中風，不良於行，可能久病厭世而以此激烈的方法輕生。

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