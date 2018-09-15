獨家》假富少專挑酒店妹下手 半年榨乾250萬「上岸錢」

小乖求助無門，只能再度淪落八大行業，讓她很痛苦。（記者王捷攝）

2018-09-15 00:01

〔記者王捷／台南報導〕自稱富少的邱姓男子，疑似專找八大行業女子下手榨「皮肉錢」。2年前認識酒店妹小乖（化名）後，讓已打滾4、5年的小乖抱著250多萬存款從良，甘心到飲料店打工與邱男廝守。沒想到交往半年間，邱男以投資為名義，陸續騙光小乖250多萬「上岸錢」去賭博，小乖氣炸提告詐欺，還發現受害者不只小乖一人，但邱男答應和解後人間蒸發，讓小乖求助無門，再度回到八大行業。檢方則指出，目前該案正在審理中。

20多歲的小乖，4、5年前因家族負債，高中畢業後就被迫下海，幾年來她用皮肉錢幫家人償還大半債務，自己存了一筆「上岸錢」，只缺一個「對的人」，不在乎她八大行業的過往，能與她相互扶持。2年前，小乖經過朋友介紹，在店外認識邱男，沒想到卻讓她血本無歸。

邱男自稱是公司富少，但沒有固定工作，誆小乖幾年後就會接手公司，所以把投資餐廳當作練習，小乖當時認為，邱不會流連酒店、個性老實，加上邱不斷獻殷勤，對她與朋友都很大方，所以答應交往。

兩人交往後，小乖帶著存款離開酒店，搬到邱男叔叔的豪宅與邱男同居，自己則到飲料店當工讀生，她沒要求邱男養她，還不斷借邱錢「投資」，每次小乖都掏出10多萬給邱男，起初邱男還會拿「紅利」幾萬元給小乖，騙小乖繼續掏錢。

直到某次，小乖發現邱男口中「投資」的餐廳，根本不認識邱男，這時邱男才坦承錢都花在賭博上，還會偷偷將小乖的錢轉到自己名下，讓小乖憤而分手並對邱男提告詐欺。

後來，小乖還發現，當初她拿到的「紅利」也是她借出去給邱的錢，受害者還不只她一人，邱男疑似專挑八大小姐下手，連在追求她時的花費，還是從前女友手上騙來的錢。

警方指出，邱男到警所作筆錄時，坦承「挪用」小乖的存款，已受理這件詐欺案。邱男也向小乖答應會賠錢，簽下本票，小乖也到地院申請債權憑證與強制執行財產扣押，但邱男和解後人間蒸發、名下無財產，檢方指出，目前這件詐欺案還在審理中，尚未做出處分。

小乖拿不回錢，到邱男的叔叔家貼告示單要求還錢，邱男的家人揚言要提告，並宣稱不曉得邱男去向，小乖求助無門無奈回到八大行業討生活。