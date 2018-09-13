包庇走私收賄6萬 海巡署前官員被判8年6月

鴻益利68號走私中國香菇及檳榔被查獲。（資料照）

2018-09-13 10:06

［記者楊政郡／台中報導］海巡署第三海岸巡防總隊士官長簡昌弘（已被撤職），涉嫌收受中部私梟、北部私梟各3萬元賄賂，包庇走私中國香菇及檳榔入境，總計約6頓，私梟以「26/11/14，三星連碰、穩中」為暗語，表示26日11時至下午2時貨要進港！這兩次走私均順利進港，但「起水」（指貨要上岸）後被海巡署台中查緝隊查獲，進一步追查出簡嫌受賄，台中地院依貪汙罪判簡8年6月，其餘行賄私梟判8月至2年10月徒刑。

判決書指出，2016年12月間中部私梟葉男，委託船東蔡慶龍、蔡金樹等人走私中國香菇來台，蔡慶龍透過行賄簡昌弘，來包庇掩護走私，向簡嫌談妥期約3萬賄款，簡嫌同意，即將勤務班表洩漏給蔡，而在敏感時段，蔡以「26/11/14，三星連碰、穩中」、「有下注要說喔」為暗語，暗語表示26日11時至下午2時貨要進港！簡剛好有帶班勤務，即回答「會下注喔」。

簡急著繳貸款，催促蔡先給3萬元。蔡慶龍的「鴻益利68號」在2016年12月26日11時30幾分進入梧棲港，簡帶隊上船檢查，刻意對下屬說「漁網尚未整理，目視甲板即可，不必走進船艙檢查」，下屬聽從而順利通過。

另外「起水」是大關卡，蔡等人開始搬運，搬走23箱，6箱搬在小客車上、6箱搬到鴻益利號上，還有196箱在鴻益利68號上，就被事先獲報埋伏的海巡署台中查緝隊查獲。

另在2017年5月北部私梟也想走簡嫌這個漏洞，說好每走私一次3萬元，陳姓金主（另行通緝中）透過林川淵及蔡慶龍等人，走私一批中國香菇及檳榔，已成功進入梧棲港，搬運31箱至岸上小貨車藏放，蔡並交賄款3萬給簡嫌。簡嫌買鹹酥雞，想要引開、招待2名巡邏隊員，但2人不屑吃鹹酥雞，都沒有被吸引而赴約。

而「起水」搬運之際，簡嫌協助把風，發現有司法人員埋伏，在電話中通知蔡嫌等人，台中查緝隊在通訊監察（即時監控）發現已被簡嫌識破，立即下令執行包圍，又查獲57箱香菇及40箱檳榔等，簡嫌聞風而逃，事後被傳喚坦承犯行。全案可上訴